Der Hotelfachverband HSMA hat die Initiative #Touristikhilft gestartet. Auch die Verbände VIR und ASR unterstützen die Aktion, die vor allem Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland helfen will.

"Die Hotellerie ist ein essenzieller Teil der Touristikbranche, der in dieser schweren Zeit humanitäre Verantwortung trägt. Es liegt uns am Herzen, die Menschen, die jetzt Hilfe suchen, zu unterstützen", schreibt die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland (HSMA).Bei der Aktion, die auch vom Verband Internet Reisevertrieb (VIR) und dem Mittelstandsverband ASR unterstützt wird, geht es vor allem darum, Anlaufstellen aufzulisten, wo Hotels in den verschiedenen Regionen Deutschlands freie Zimmer melden können, die sie unentgeltlich für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung stellen.Weitere Informationen zu der Initiative #Touristikhilft gibt es auf einer Website . Auch viele Unternehmen der Reisebranche haben inzwischen Aktionen gestartet, um das Leid der Zivilbevölkerung in der Ukraine nach dem russischen Angriff zu lindern.