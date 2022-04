Sunrise Resorts

Der Royal Club Pool lädt die Gäste der Suiten zum Chillen ein.

Die Sunrise Hotels halten am Expansionstempo fest: Nach vier neuen Resorts 2021 kommen dieses Jahr zwei Häuser in Ägypten hinzu. Geht es nach der geschichtsträchtigen Bedeutung eines Hotelunternehmens, dann gehören die Sunrise Hotels in die erste Reihe