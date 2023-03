Luxus fürs Naturparadies: Das Grecotel LUX ME Costa Botanica auf Korfu ist ab Sommer 2023 mit LUX ME Luxus All Inclusive buchbar.

Das aufgewertete Costa Botanica auf Korfu ist ab dem Sommer das siebte Resort, in dem Grecotel auf LUX ME setzt. Auf Kreta, Rhodos, Kos und der Peloponnes lässt sich das ultraluxuriöse All-Inclusive-Konzept ebenfalls genießen.

Die unschlagbare Lage direkt am Meer, das stilvolle Design und die exklusiven Gaumenfreuden: Das ist allen Grecotel Resorts gemeinsam, die mit LUX ME buchbar sind. Und doch ist keines wie das andere. Ein gutes Beispiel für die Vielfalt von LUX ME sind das Daphnila Bay Dassia an der Nordostküste von Korfu und das neue Costa Botanica, das 30 Kilometer entfernt an der Nordküste der grünen Insel zu Hause ist.



Grecotel

„Farm to table" auf Griechisch: Im Costa Botanica erleben Kinder die Freuden eines eigenen Gemüsegartens.

LUX ME Costa Botanica: Öko-Resort mit Familiensinn

Grecotel

Familienspaß: Zum LUX ME Costa Botanica gehört auch ein großer Aquapark.

LUX ME Daphnila Bay Dassia: Extra erlesene Location

Grecotel

Typisch Grecotel: Mit bester Strandlage glänzt auch das LUX ME Daphnila Bay Dassia.

Grecotel

Boho Chic: Im LUX ME Daphnila Bay Dassia dominieren sanfte Naturfarben in allen renovierten Bungalows.

Luxus inklusive bei LUX ME Gastronomie Eine reichhaltige Auswahl an A-la-carte-Restaurants. Reservierung erforderlich.

Getränke Große Auswahl an Premium-Marken, Weinen, Cocktails und Säften an den Bars und im Weinkeller. Pâtisserie & Chocolaterie, Snacks und Eisbars. Sommelier-Service, dazu Fassbier und mehr als 150 einzigartige regionale und internationale Wein-Labels, Wein ohne Gebühr.

WhatsApp-Concierge 24 Stunden. Minibar wird täglich aufgefüllt.

Kids Go Free Kinder von 3 bis 12 Jahren essen in allen A-la-carte Restaurants kostenlos, in der Tasty Corner von 11 bis 17 Uhr.

Außerdem Pool- und Strandservice sowie Fitness und Aktivitäten.

LUX ME Olympia Oasis & Aquapark: Fit für Familienspaß

Grecotel

Das LUX ME Olympia Oasis liegt an der malerischen Küste des antiken Olympia.

Grecotel

Der Aquapark ist nur eines von vielen Highlights im LUX ME Olympia Oasis.

LUX ME Ilia Palms & Aquapark: Peppiger Lifestyle

Grecotel

Das LUX ME Ilia Palms auf der Peloponnes ist Teil des zum Riviera Olympia Mega Resorts.

Ein Tipp für Naturliebhaber ist dieses erst 2022 von Grecotel neu übernommene Hotel. Ab dem Sommer 2023 ist es mit der ganzen Fülle von Komfort und Genuss mit LUX Me Luxus All Inclusive buchbar. Das Costa Botanica liegt an einem 1000 Meter langen Naturstand, eingebettet von Olivenhainen und in der Nähe des Naturschutzgebiets Antinioti-See. Das Dorf Acharavi ist nur wenige Gehminuten entfernt. Mit Extras wie dem 40.000 m² großen Aquapark, mit Eselsfarm und Mini-Zoo, Botaniklabor, Gemüsegarten und dem Grecoland Kids Club ist das Resort auch das ideale Familienziel.Auf der Kommeno-Halbinsel, einem der exklusivsten Spots im Mittelmeerraum, hat sich das Daphnila Bay Dassia einen Logenplatz gesichert. Hoch über dem Ionischen Meer thront das Haupthaus, zu dessen Füßen über das malerische Gelände verteilt die Gartenbungalows liegen. Der ruhige, feine Sandstrand wurde mit dem Umweltsiegel "Blaue Flagge" ausgezeichnet. Der große Pool gewährt einen Blick auf die tropisch anmutende Umgebung. Ein Lieblingsplatz der Gäste ist auch das griechische Tavernaki-Restaurant am Strand.Die Aktivitäten reichen von Fitness, Sport und Wassersport über Partys und Unterhaltung für alle Altersgruppen bis zum Elixir-Spa mit Innenpool, Hamam und Sauna. Spektakulär ist der Tennispark mit sieben beleuchteten Plätzen, Flutlicht, Tennistraining, Ausrüstungsverleih sowie Tennisschule mit kostenlosen Schnupperstunden.Auf der Peloponnes, an der traumhaften Küste des antiken Olympia, wo einst die Olympischen Spiele geboren wurden, liegt das Olympia Oasis, das zum Riviera Olympia Mega Resort gehört. Es erstreckt sich über ein 500 Hektar großes, bewaldetes Grundstück mit eigenem Strandanschluss und ist ideal zum Reiten, Trekking und Mountainbiking.Besonders viel gibt es hier für Kinder zu erleben, angefangen beim Riviera's Aquapark und Summer Camp bis hin zu Paintball und Ghost Busting. Wasserspaß für alle garantieren der zwei Kilometer lange, Blaue-Flagge-Strand, die 4000 m2 großer Poollandschaft und der 20.000 Quadratmeter Olympia Aqua Park mit seinen rekordverdächtigen Rutschen – der größte Wasserpark in einem griechischen Resort (bei LUX ME inklusive).Die lichtdurchfluteten Zimmer mit raumhohen Fenstern verfügen über alle Annehmlichkeiten eines Luxusresorts. Die Familienzimmer mit großzügigen Wohnbereichen können mit Schiebetüren neu konfiguriert werden. Das 4500 m² große Elixir Spa ist einem griechischen Tempel nachempfunden und bietet eine breite Palette von Behandlungen und Therapien.Teil des Riviera Olympia Mega Resorts ist auch das LUX ME Ilia Palms, das nur einen Katzensprung vom Olympia Oasis entfernt ist. Es ist ein gemütliches Hotel im Stil der poppigen 70er Jahre mit vielen Spiegeln, kräftigen Farben und interessanten Mustern. Neu ist der Lap-Pool unter dichten Bäumen.