Avantgarde auf Kreta: Mit dem White Palace hat Grecotel die Premiere seines All-Inclusive-Konzepts LUX ME gefeiert.

"Luxury made easy" verspricht das ultraluxuriöse All-Inclusive-Konzept LUX ME von Grecotel. Nach der Einführung im White Palace auf Kreta ist es mittlerweile auch auf Rhodos, Korfu, auf der Peloponnes und auf Kos in insgesamt sieben Resorts buchbar.

Die LUX ME Resorts kombinieren eine spektakuläre Lage direkt am Meer mit modernem Design, hervorragender Gastronomie, persönlichem Service und hochwertigen Aktivitäten, mit Wellness, Sport und Fitness.

Sieben Resorts in fünf Destinationen White Palace auf Kreta ging LUX ME an den Start, Dama Dama auf Rhodos und Daphnila Bay auf Korfu setzten nach dem erfolgreichen Auftakt ebenfalls auf LUX ME. Es folgten Olympia Oasis & Aquapark und Ilia Palms & Aquapark auf der Peloponnes sowie Kos Imperial. Der jüngste Neuzugang wird im Sommer 2023 Costa Botanica auf Korfu sein. Weitere Infos auf der Website von Mit demauf Kreta ging LUX ME an den Start,auf Rhodos undauf Korfu setzten nach dem erfolgreichen Auftakt ebenfalls auf LUX ME. Es folgtenundauf der Peloponnes sowie. Der jüngste Neuzugang wird im Sommer 2023auf Korfu sein. Weitere Infos auf der Website von Grecotel

LUX ME White Palace: Schmuckstück mit Potenzial

Typisch LUX ME: Lifestyle fürs Chillen, hier im White Palace

Kos Imperial: Willkommen in der Lagune

Tropisches Flair: Grecotel LUX ME Kos Imperial.

Grandiose Aussicht: Grecotel LUX ME Kos Imperial.

LUX ME Dama Dama: Urlaub im Inseldorf auf Rhodos

Glanzlicht auf Rhodos: Grecotel LUX ME Dama Dama.

Das All-Inclusive-Angebot reicht von A-la-carte-Restaurants und einer großen Getränkeauswahl mit Premium-Marken, Weinen, Cocktails und Säften über hausgemachte Patisserie und Weingenuss in der Vinothek bis zu Services wie dem 24-Stunden-WhatsApp-Concierge. Hier nun drei Perlen der Marke LUX ME auf Kreta, Kos und Rhodos.An Kretas Nordküste und acht Kilometer von Rethymnon entfernt liegt das LUX ME White Palace. Schön zum Flanieren ist die lebhafte Atmosphäre der Altstadt von Rethymnon mit ihren Bars, Cafés, Tavernen, Kafenions und Diskotheken. Das glamouröse Resort besticht mit ungezwungener Eleganz und liegt direkt an einem 1000 Meter langen Sand- und Kiesstrand (Blaue Flagge). Highlight ist das 400 mgroße Hippie Wellness-Spa.Neu im White Palace sind der Hauptpool, der am Anfang und am Ende der Saison beheizt ist, die Swim up Bungalows und Adults-only-Bereiche in Restaurants und am Strand. Am ebenfalls neuen Aktivitäten-Familienpool können sich Eltern entspannen und an der Pool-Bar erfrischen, während sich die kleinen Gäste im Kinderpool oder im benachbarten Grecoland Club amüsieren. Attraktiv für Familien und Teil des LUX ME Konzepts ist der kostenlose Zugang zum 20 Autominuten entfernten Aqua Park Kingdom of Poseidon des Grecotel Marine Palace.Inklusive für LUX ME Gäste des White Palace ist zudem ein Abendessen in der Taverne der Agreco Farm. In dem traditionellen Landgut gibt es eine alte Ölpresse, eine mit Wasser betriebene Getreidemühle und eine Weinpresse sowie Kirche, Dorfplatz und einen Mini-Zoo. Gäste können am kretische Farmleben teilnehmen und traditionelle kretische Gerichte probieren.Eingerahmt von tropischen Palmengärten, die stufenförmig bis an den Strand reichen, erstreckt sich rund um eine weitläufige Lagune das Kos Imperial. Sechs Pools, Wasserfälle und ein Fluss, der eine kleine Insel umspült, ergänzen dieses Kunstwerk des Wassers.Das Kos Imperial ist das perfekte Reiseziel für Familien: mit seiner Auswahl an Familienunterkünften, mit den Kindermahlzeiten in der Tasty Corner im Hauptrestaurant mit frischem Gemüse und Obst sowie Babynahrung nach Wunsch. Aktivitäten für alle Altersgruppen hält das Grecoland bereit. Auf Anfrage stehen zudem Babysitter zur Verfügung.Das Kos Imperial glänzt mit zahlreichen Restaurants und einer großen Auswahl an Suiten mit oder ohne Privatpool. Es ist ruhig gelegen, nahe von Kos-Stadt, schön für Radtouren, und mit seinem traumhaften Blick auf die Ägäis und den romantischen Sonnenaufgängen auch ein heißer Tipp für die Flitterwochen. Zur Weinverkostung in Begleitung eines Grecotel-Sommeliers lädt die Vinothek, ein Weinkeller mit über 150 verschiedenen Weinen.Die weitläufigen Rasenflächen bieten reichlich Platz zum Sonnenbaden und Spielen. Eine Wassersportschule sowie Tennis-Coaching, Tischtennis und Wasserball gehören ebenfalls zum Angebot. Fürs Wohlbefinden sorgt das Elixir Spa mit Innenpool (im April und Oktober beheizt), Sauna, Hamam, Schönheitssalon und Fitnessraum. Weitere Besonderheiten sind die Adults-only-Bereiche am Strand und das Gourmet-Restaurant The Finicia mit einem einzigartigen Konzept mit Degustationsmenüs mit französischer, italienischer und griechischer Küche.Mit seinen sonnendurchfluteten öffentlichen Bereichen erinnert das LUX ME Dama Dama an einen coolen Day Club. Es liegt direkt am Faliraki-Strand (Blaue Flagge). Rhodos-Stadt ist zwölf Kilometer, der Flughafen Rhodos 18 Kilometer entfernt. Highlights sind der 100-Meter-Pool und die von Gärten umschlossenen Bungalows.Open-Air-Küche in fünf Restaurants und zwei Bars bieten unzählige Möglichkeiten für einen perfekten Familienurlaub. Der Kinderpool mit Wasserrutschen und die Aktivitäten im Grecoland begeistern die kleinen Gäste. Für hochwertige Wassersportangebote sorgt gegen Gebühr am Strand ein externer Partner des Resorts.