Gesunde Küsten

Mehr als 80 Prozent der Iberostar-Häuser liegen am Meer. Darum setzt sich die Hotelgruppe für die marinen Lebensräume im Umfeld der Hotels und Resorts ein – zum Beispiel durch die Verwendung erneuerbarer Energien und durch Bildungs- und Sensibilisierungsprogrammen zum Ökosystem Meer in den lokalen Gemeinden. In der Dominikanischen Republik, Mexiko und Jamaika entstanden Unterwasser-Korallengärten und im Bavaro Resort in Punta Cana sogar ein Korallenlabor an Land. Mehr als 2500 Mangroven wurden in der Dominikanischen Republik gepflanzt.