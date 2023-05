Lässige Resorts mit Dorfcharakter und Boho-Ambiente für Familien promotet Grecotel unter der Marke All In Lifestyle. Auf Kreta, Kos und der Peloponnes gibt es diese Paradiese für sorgenfreien All-Inclusive-Urlaub.

Gemeinsam ist allen All In Lifestyle Familienhotels die ländliche Umgebung, die Lage direkt an einem Naturstrand und die inseltypische Architektur. Die Liebe zu Griechenland spiegelt sich in der Plateia, dem Dorfplatz der Resorts wider, wo sich das Gemeinschaftsleben der Gäste abspielt: mit kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt, Live Cooking, Café und Drinks, mit Musik, Tanz und fröhlichen Festen. Eine weitere Besonderheit der Resorts sind die Beach-Life-Zonen mit Spiel und Sport, Snacks und Drinks, Pools, Wasserrutschen und Unterhaltung für Kinder im Grecoland.

Grecotel

Schlichte Schönheit unter Palmen: Casa Marron.

Casa Marron: Strandidylle mit Weitblick

Am Lakopetra-Strand auf der Peloponnes, am Rande einer fruchtbaren Ebene und nur zehn Kilometer vom Flughafen Araxos entfernt, erstreckt sich über 80.000 m² das Casa Marron. Die Zimmer, Casas, Bungalows und Cabanas verteilen sich über das weitläufige Gelände und reichen bis zum Strand. Zum Spa gehören Massageräume, Sauna, Innenpool und ein Fitnessraum mit Cardiogeräten. Kulinarische Köstlichkeiten kredenzen sechs Restaurants, ob fürs Familienessen, den Abend mit Freunden oder das A-la-carte-Dinner am Strand. Für Familien: Kinderclub Grecoland, Spielplatz, Kinderbecken und familienfreundlicher Strand, sechsmal wöchentlich Betreuung für Kinder von 4 bis 12 Jahren, zwei Kinderpools mit Wasserrutschen. Extra: TUI Kids Club verfügbar.

Casa Paradiso: Sportparadies auf Kos

An einem palmengesäumten Dünenstrand, umrahmt von Feldern und nur zwei Kilometer vom Fischerdorf Marmari entfernt, liegt das Casa Paradiso (ehemals Royal Park). Der ausgedehnte Sandstrand und das flach abfallende Wasser sind ideal für Familien. Kinder begeistern sich auch für die zwei Wasserrutschen, während sich die Erwachsenen im neu gestalteten Poolbereich entspannen.

Grecotel

Typisch All In Lifestyle: stilvoller Auftritt im Boho-Chic, hier im Casa Paradiso.

Die Zimmer mit Boho-Chic liegen in den Gärten oder am Meer. Zum Angebot gehören außerdem Familienzimmer und Bungalows im Dorf-Stil, die neu renovierten Casa-Zimmer sowie neugestaltete Zimmer und Bungalows. Als die beste Windsurfing-Schule auf Kos gilt die Wassersportschule am Hotel (Fremdanbieter), die auch Segeln und Kitesurfen anbietet. Das Resort bietet zudem unzählige sportliche und gesundheitsfördernde Aktivitäten, darunter Fitness, Yoga, Outdoor- und Aqua-Gymnastik sowie Landsportarten. Für die kleinen Gäste: Grecoland Club und TUI Kids Club.

Grecotel

Ideal für Familien: der Strand des Casa Paradiso auf Kos.

Marine Palace & Aqua Park: Kreta echt authentisch

Angelegt wie ein griechisches Dorf am Meer wurde das Marine Palace mit Gärten voller blühender Kräuter. Es liegt neben dem malerischen Fischerdorf Panormos mit seinen Tavernen, Bars und Ouzeries. Üppig sind aber auch die Speiseoptionen im Resort selbst mit elf Restaurants und Bars. Highlight ist der 6.000 m² große Aqua Park Kingdom of Poseidon mit seinen rekordverdächtigen Türmen und Wasserrutschen. Für Familien: Grecoland Club und TUI Kids Club. Rethymno ist 25 Kilometer, der Flughafen Heraklion 60 Kilometer entfernt.

Grecotel

Spaßfaktor: der Wasserpark des Marine Palace auf Kreta.

Meli Palace: Urlaub im Palast

Umgeben von Palmen, wilden Feigen und Hibiskus, Kakteen und Olivenbäumen schmiegt sich das Meli Palace an einen malerischen Strand der östlichen Nordküste Kretas. Das Dorf Sissi ist zwei Kilometer, der antike minoische Palast von Malia fünf Kilometer und Heraklion 45 Kilometer entfernt. Wer Lust hat, Kretas Sehenswürdigkeiten zu erkunden, findet hier ein ideales Urlaubsdomizil. Das Meli Palace ist eine idyllische Flucht für Familien und Paare gleichermaßen. Glanzlicht ist das Elixir Spa mit Körpermassagen, Fitnessraum mit hochmodernen Cardio-Geräten, Sauna, Hydromassage, Massageräumen und Schönheitssalon.

Grecotel

Open-Air-Schlemmen am Feuer: Meli Palace auf Kreta.