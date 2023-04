Mit der wohl eindrucksvollsten Lage Griechenlands glänzt das Grecotel Corfu Imperial an der Spitze der Kommeno-Halbinsel. Zur Saison 2023 zeigt sich das umfassend renovierte Resort schöner denn je. Besser geht es nicht auf Korfu.

Olivenbäume und Palmen sorgen für malerischen Schatten. Zum exklusiven Entspannen stehen private Buchten mit drei Sandstränden, ein neuer Grand-Pool – beheizt am Anfang und Ende der Saison – und nicht weniger als 24 private Pools zur Auswahl. Viel Marmor erzeugt ein klassisch griechisches Ambiente. Edel zeigen sich auch die Restaurants und die Promenade des stilvollen Hotels mit nun 300 eleganten Gästezimmern.



Villen und Palazzi am Wasser

Grecotel

Mediterranes Flair: die neuen luxuriösen Roc Villas mit Meerblick.

Zum Flanieren auf die Promenade

Grecotel

Unschlagbar: Das Grecotel Corfu Imperial liegt an der Spitze der Kommeno-Halbinsel.

Kulinarische Reise im Luxusboot

Grecotel

Typisch für das Grecotel Corfu Imperial: Villen mit privatem Ambiente.

Landpartie mit besten Zutaten

Die Auswahl an Unterkünften ist groß. Das Spektrum reicht von Zimmern im Hauptgebäude über Bungalows, neue Swim up Suiten bis hin zu königlichen Pavillons. Highlights sind die neuen Roc Villen direkt am Wasser. Das Interieur der landestypisch gestalteten Bauten ist geprägt von zeitgenössischer Eleganz mit klassischem Flair und viel Liebe zum Detail.Die fünf anspruchsvollen Restaurants des Resorts laden zur kulinarischen Entdeckungsreise durch die Lieblingsküchen dieser Welt. Und zum Sonnenuntergang flanieren die Gäste auf der mediterran anmutenden Promenade, kosten ein hausgemachtes Eis aus der Gelateria oder einen der feinen Tropfen aus der Weinbar der Trattoria und genießen die sommerliche Atmosphäre an der Küste.Eine besondere Attraktion für Feinschmecker ist die Halbpension DINE CLUB. Sie umfasst Frühstück und Mittag- oder Abendessen sowie Guthaben für ausgewählte Restaurants in den Grecotel Resorts auf Korfu und kostenloses Essen für Kinder (ALL IN Dining). Bei einem Aufenthalt von sieben Nächten freuen sich die Gäste über zwei kostenlose A-la-carte-Abendessen, darunter eines im malerischen Danilia Village. Die Krönung des exklusiven Konzepts ist dabei der Transfer übers Wasser: Ein Luxusboot pendelt zwischen den Grecotel-Resorts der Insel und Korfu-Stadt.Eine wahre Augenweide ist das Privatdorf Danilia Village, das Grecotel einem ursprünglichen korfiotischen Dorf nachempfunden hat. Das authentische und farbenfrohe Ensemble liegt eingebettet in die üppig grüne Landschaft Korfus. Hier können Urlauber das allerbeste der traditionellen Küche kosten. Nur frische biologisch-dynamisch erzeugte Produkte direkt vom Bauernhof finden hier in den Küchen des Dorfes Verwendung.Weitere Informationen zum Grecotel Corfu Imperial finden Sie direkt hier – lassen Sie sich inspirieren!