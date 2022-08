Mit einer perfekten Linkswelle, die sich an einer Seite der Insel bricht, und sechs weiteren Weltklassewellen, die nur eine kurze Bootsfahrt entfernt sind, gehört das Adaaran Select Hudhuran Fushi zu den besten Surferzielen auf den Malediven. Die Lohis Villas wurden extra für Surfer entworfen. Um das beste Surferlebnis in den Sommermonaten zu gewährleisten, wurde die maximale Anzahl der Surfer pro Tag auf 45 begrenzt. In den Wintermonaten werden die Lohi-Villen als Gardenvilla genutzt.Lage: Nord-Malé-Atoll, 19 Kilometer vom internationalen Flughafen Malé (MLE) entfernt und mit dem Schnellboot in 25 Minuten erreichbar.