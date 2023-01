Orascom

Samih Onsi Sawiris ist ein ägyptisch-montenegrinischer Top-Unternehmer.

Der bereits im Skigebiet Andermatt aktive ägyptische Investor Samih Sawiris steigt auch in Arosa in den Hotelbetrieb ein.

Der bereits im Skigebiet Andermatt aktive ägyptische Investor Samih Sawiris steigt auch in Arosa in den Hotelbetrieb ein. Er übernimmt einen Minderheitsanteil am Fünf-Sterne-Traditionshotel Arosa Kulm, wie der Verwaltungsrat der Arosa Kulm-Hotel AG am Mittw