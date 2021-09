fourseasons.com

Neuer Mehrheitseigentümer: Four Seasons – hier das Cairo First Residence – wird an Cascade Investment verkauft.

Die Investmentgesellschaft des ehemaligen Microsoft-Chefs Bill Gates will die Kontrollmehrheit an der Luxushotelkette Four Seasons übernehmen. Cascade Investment werde seine Beteiligung von 47,5 auf 71,25 Prozent aufstocken, teilte Four Seasons am Mittwoch mit.