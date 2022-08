Von Missvain, Wikimedia

Wer gebrauchte Hausschuhe aus dem Hotel einpackt, erspart der Unterkunft sogar Müllgebühren – sie müsste diese sowieso entsorgen.

Einer neuen Umfrage zufolge haben 56 Prozent aller Urlauber schon einmal etwas aus dem Hotel mitgehen lassen. In aller Regel handelt es sich dabei aber um Einwegartikel wie Hausschuhe, Seife oder Duschgel. Es war in Folge neun der Sitcom-Serie "Friends", in der Ross Gelle