prize Management Group/Photo by Eric Laignel

Sieht oftmals sehr verlockend aus: das Frühstücksbuffett im Hotel.

Es ist verlockend: Das Büfett beim Hotelfrühstück ist übervoll, und was übrigbleibt, dürfen die Hoteliers in der Regel am nächsten Morgen nicht erneut aufdecken. Warum also sollte man sich als Gast nicht einfach etwas einpacken?

Es ist kurz vor Ende der Frühstückszeit – und noch liegen Dutzende Brötchen auf dem Büfett. Auch Wurst, Käse, Gurken un