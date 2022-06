Gheorghe Marian Cristescu ist Chef der polnischen Hotel-Holding PHH.

Sie ist die zweitgrößte Hotelgruppe Polens und der größte Hotel-Franchise-Anbieter Ostmitteleuropas: Mit den Häusern der Polski Holding Hotelowy (PHH) will Polen Qualität auf höchstem Niveau bieten. PHH-Chef Gheorghe Marian Cristescu erläutert die Strategie.

Genau 54 Hotels gehören zur Polski Holding Hotelowy (PHH). Damit ist der Anbieter zur zweitgrößten Hotelgruppe Polens aufgestiegen (nach Accor mit 60 Häusern). Das Ungewöhnliche: PHH arbeitet als hundertprozentiger Staatsbetrieb. Die Regierung will damit die Qualitätsstandards der polnischen Hotellerie anheben, um den Tourismus weiter anzukurbeln. Wie das funktionieren soll, erläutert PHH-Präsident Gheorghe Cristescu im Interview.Gheorghe Cristescu: Die PHH wurde 2019 gegründet, um die vielen Hotels in Staatsbesitz mit geballtem Wissen zu sanieren und zu konsolidieren. Unsere Vorgängerfirma Port Hotel wurde schon vor über 20 Jahren gegründet und war das allererste polnische Unternehmen, das ein Flughafenhotel erbaut hat – das Courtyard by Marriott Warsaw Airport.In ganz Polen gehören 54 Hotels in neun Gesellschaften zu unserer Gruppe. Dabei ist es für uns enorm wichtig, dass wir als Franchise-Nehmer dieselben Standards einhalten, die für unsere internationalen Marken weltweit gelten. Zu unserem Portfolio zählen Marken wie Hilton, Best Western, Golden Tulip, Interconti, Moxy, Louvre und Marriott. Auch einen Teil der noch zu sanierenden Häuser wollen wir internationalen Ketten anschließen. Damit setzen wir auf eine schnelle Amortisation der Kosten. Und für die übrigen Häuser, die wir gerade modernisieren, planen wir eine neue Marke, die wir als PHH zeitnah auf dem polnischen Markt etablieren wollen.Da wir sehr breit aufgestellt sind und in Großstädten ebenso präsent sind wie in kleineren Orten, kommen Geschäftsreisende und Mice-Teilnehmer genauso zu uns wie Urlauber. Zumal wir auch in beliebten Tourismusregionen gut vertreten sind – an der Ostseeküste etwa, aber auch im Gebirge. Zudem verfügen einige unserer Hotels über eigene Konferenzzentren.Erstens sind wir das zweitgrößte Hotelunternehmen in Polen und zudem Ostmitteleuropas größter Hotel-Franchise-Nehmer. Zweitens überzeugen unsere Häuser durch außerordentlich hohe Qualität, was sich in vielen Auszeichnungen widerspiegelt. Derzeit investieren wir an die 100 Mio. Euro, um das Qualitätsniveau der Häuser und damit unseren Marktanteil in der Hotellerie weiter auszubauen.Dass ein staatliches Unternehmen nicht nur in puncto Zimmerangebot Marktführer ist, sondern auch bei Qualität, Profitabilität und der Anerkennung durch unsere Partner, das hat es auf dem polnischen Markt so bisher noch nie gegeben. Und auch weltweit gibt es das wohl nur selten. Gelingen kann das einzig und allein mit einem erstklassigen Team von Managern und Fachkräften. Ein solches Team aufzubauen war in den beiden Corona-Jahren nicht einfach. Umso mehr freut es mich, dass wir inzwischen für jede Ebene unseres Unternehmens erfahrene Mitarbeiter gewonnen haben.Wir wollen das polnische Kapital im Hotelsegment wieder aufbauen. Dieses Kapital soll polnischen Interessen zugute kommen, insbesondere dem Tourismus. Aber auch Polen als Ganzes soll profitieren, damit unsere Bürger den Mehrwert des Tourismus spüren.Natürlich eine besondere, da viele unserer Häuser insbesondere von deutschen Gästen besucht werden – etwa in Westpommern, Pommern und Niederschlesien. Diesen Gästen wollen wir Angebot und Service auf höchstem Niveau bieten. Denn den polnischen Tourismus können wir ja nur dann stärken, wenn unsere Gäste Polen als wunderschönes und gastfreundliches Land in Erinnerung behalten, in das es sich lohnt zurückzukehren.Oh, das sind die allermeisten. Unsere Warschauer Hotels wie etwa das Renaissance, das Courtyard by Marriott oder das Regent verfügen sogar über die größten Event-Kapazitäten der Stadt. Firmenkunden finden auf unserer Internetseite www.wpolscenajlepiej.pl – was auf Deutsch soviel heißt wie "die besten in Polen" – zentral die Angebote all unserer Hotels. Hier verkaufen wir sowohl Einzelübernachtungen als auch Gruppen- und Event-Pakete.Wir wollen eine führende Kraft der Transformation in Richtung Nachhaltigkeit werden. Seit Jahresbeginn haben wir ein Vorstandsmitglied, das ausschließlich für diesen Bereich zuständig ist.Gemessen an den Umständen wirtschaften unsere Hotels weiterhin solide und kundenorientiert. Der Krieg und sein ungewisser Fortgang verbreiten aber natürlich eine gewisse Unsicherheit auf dem Hotelmarkt. Zudem haben wir gerade zwei Jahre Corona-Krise hinter uns. Auch wenn wir derzeit viele Menschen aus der Ukraine in unseren Hotels beherbergen, läuft unser Geschäft einschließlich des Mice-Segments aber normal. Wir beobachten leider, dass etwa US-amerikanische Kunden Polen aufgrund der Nähe zur Ukraine meiden. Das ist für uns nicht wirklich zu verstehen, da die Sicherheitslage in Polen nach wie vor stabil ist. Ich hoffe sehr, dass der Krieg schnell endet und sich dadurch auch unser Geschäftsleben normalisiert.