Atlantic Hotels

Der Coworking Space im neuen Unique by Atlantic in Kiel – der neue Lifestyle-Hotelmarke der Atlantic-Hotelgruppe.

An Hotelmarken herrscht kein Mangel – auch nicht im Lifestyle-Segment. Die Atlantic Hotels schreckt das nicht ab, sie starten eine neue Lifestyle-Marke. Premiere ist heute in Kiel. "Unique by Atlantic" heißt die neue Marke der Bremer Atlantic-Hotel-Gruppe. Nac