Marbella Hotel Dubai

Das Marbella Hotel Dubai, das 2023 eröffnet werden soll, möchte ein identisches Erlebnis wie in Spanien nachbilden.

In Dubai entsteht ein neues Resort nach dem Vorbild der andalusischen Costa del Sol Occidental. In dem Resort soll den Gästen das spanische Urlaubsgefühl hautnah vermittelt werden. In den Vereinigten Arabischen Emiraten wird derzeit das Marbella Hotel Dubai erri