REUTERS/Brendan McDermid

Im "Big Apple" gibt es auch Proteste gegen das neue Kurzzeitmietgesetz.

Ein neues Kurzzeitmietgesetz für den Bundesstaat New York wird das Airbnb-Angebot massiv einschränken. Eine Klage der Unterkunftsplattform gegen das Gesetz wurde vom Obersten Gerichtshof abgewiesen.

Derzeit gibt es in New York etwas 38.500 Airbnb-Angebote. Nach dem neuen Gesetz müssen sich alle Gastgeber in New York registrieren lassen. F&uum