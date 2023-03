Ela Excellence Resort

Das Ela Excellence Resort in Belek an der türkischen Riviera hat die letzte Phase der Modernisierung abgeschlossen. In den vergangenen Monaten wurden der Spa-Bereich und die Villen renoviert.

Außerdem gibt es jetzt Padel-Felder. Die Saisoneröffnung fand am 25. März statt, mit einer Feier für die gut 1200 Mitarbeitenden.