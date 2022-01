Einer von sechs auffälligen Neuzugängen in diesem Winter in der Schweiz: das Hotel Eringer in Hérémence.

Ungeachtet der Corona-Krise eröffnet die Schweizer Hotellerie neue Häuser. Dank des starken Inlandsmarkts, der 2021 ein neues Rekordniveau erreicht hat, ist die Investitionsbereitschaft hoch. Wir stellen sechs neue Hotels vor.

Noch immer sind die Übernachtungszahlen von 2019 in weiter Ferne, doch gegenüber 2020 hat sich die Situation im Schweizer Gastgewerbe deutlich verbessert: 25,3 Mio. Logiernächte in den Monaten Januar bis Oktober 2021 entsprachen einem Zuwachs von 18,3 Prozent gegenüber den ersten zehn Monaten des Jahres davor.Grund für die Wende zum Besseren ist das Inlandsaufkommen: Bis einschließlich Oktober 2021 lag die Übernachtungszahl von Schweizern im eigenen Land bereits bei 18,4 Millionen – das sind gut 26 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2020 und bereits jetzt mehr als die gut 17,9 Millionen im bisherigen Rekordjahr 2019. Im Incoming, das 2020 um zwei Drittel einbrach, ist dagegen mit einem Plus von lediglich 1,8 Prozent von 6,8 auf 6,9 Millionen in den ersten zehn Monaten 2021 noch viel Luft nach oben.Die hohe Inlandsnachfrage motiviert aber augenscheinlich viele Investoren, auch in Pandemiezeiten in der Schweiz aktiv zu werden. So wurde Ende Dezember 2021 das Eringer Hotel in Hérémence (Wallis) eröffnet – das 70-Zimmer-Haus wirbt mit einem geringen CO-Fußabdruck, etwa indem das Thermalwasser aus nahe gelegenen Quellen turbiniert wird, um die Energie für den gesamten Komplex zu erzeugen.Im Dorfzentrum von Val d'Illiez (ebenfalls im Wallis) empfängt seit Dezember 2021 die Peanut Lodge & Winstub in einem umgebauten historischen Gebäude Gäste. Die 14 Zimmer auf zwei Etagen sind dem Inneren von Berghütten und Wohnwagen nachempfunden, neben einem Restaurant gibt es eine Indoor-Pétanque-Bahn.Dritter im Bunde der bemerkenswerten Neuzugänge im Wallis ist ein Marken-Resort: Das Six Senses direkt neben den Skiliften in Crans-Montana umfasst 47 Suiten sowie 17 Wohnungen und bietet ein 2000 Quadratmeter großes Spa, zwei Restaurants und eine Lounge-Bar.Zwei namhafte Newcomer meldet das Waadtland: Das Vier-Sterne-Haus Victoria Hotel & Residence in Villars – seit dem 17. Dezember 2021 geöffnet – liegt inmitten einer spektakulären Bergkulisse mit Blick auf das Mont-Blanc-Massiv, Dents-du-Midi und Grand Muveran. Das Hotel verfügt über 150 Zimmer, zwei Restaurants, eine Bar, einen Entspannungs- und Wellness-Bereich mit Hallenbad sowie mehrere flexibel nutzbare Tagungsbereiche.Nummer zwei folgt im Frühling 2022: In Le Brassus wird die Schweizer Uhrenmanufakturgruppe Audemars Piguet nach dem im Juni 2020 gestarteten Musée Atelier das Vier-Sterne-Hotel Hotel des Horlogers eröffnen. In Form eines Z gebaut, soll das "uhrige" Hotel mit um die 50 Zimmern und Suiten sowie Konferenzräumen, mehrere Restaurants, Bar, Café-Lounge und Wellness-Bereich an der Stelle des ehemaligen Hotels des Horlogers Premiere feiern.Last, not least macht zum März 2022 Das Morgen in Vitznau (Luzern-Vierwaldstättersee) das halbe Dutzend voll. Das 54-Zimmer-Hotel am Fuß der Rigi bezeichnet sich als "das erste Neuro Campus Hotel" weltweit und bietet mehrere Restaurantzonen, eine Markthalle und passgenaue Angebote für ganz unterschiedliche Gästegruppen – neben Übernachtungsgästen und Seminarbesuchern auch Studierenden und Musizierenden. Dank smarter Technik werden Buchung, Einchecken, Zimmereinstellungen und Licht direkt über eine App aktiviert.