Grain London/Accor

Das Raffles in London by The OWO mit seiner historischen Fassade des Old War Office, ehemals Amtssitz von Winston Churchill und erbaut im Jahr 1906.

Am 29. September 2023 eröffnet The Owo in London. Mit neuen Restaurants und Bars, dem ersten Haus der Marke Raffles Hotels & Resorts in Großbritannien inklusive 85 Raffles Residences, einem The Guerlain Spa und Active Wellness von Pillar Wellbeing wird das Anwesen nicht nur im Londoner Stadtteil Whitehall zu einer Destination für sich.

Das Raffles London umfasst 120 großzügig bemessene Gästezimmer und Suiten, gastronomische Signature-Erlebnisse unter der Hand von K&uu