pop stuub Feldberg: Digitaler Check in der früheren Rezeption.

Mit der neuen pop-up stuub bierhäusle feldberg eröffnet das Schwarzwälder Unternehmen stuub seit seiner Gründung 2019 bereits das achte Haus.

Moderne Sicht auf Tradition

Neue Urlaubsgäste für den Schwarzwald

Die junge Company betreibt derzeit Ferienhäuser in Titisee-Neustadt, Todtnauberg, Lenzkirch-Saig, Hinterzarten, Friedenweiler und im Jostal sowie ein Boardinghouse mit 42 Einheiten in Freiburg St. Georgen. Weitere Standorte sind in Planung.Die pop-up stuub bierhäusle feldberg wurde – auch dank eines Netzwerks von lokalen Handwerksbetrieben – in 90 Tagen vom Altbau in ein Pop-up-Gästehaus verwandelt. Der Begriff Pop-up verweist auf das kreative Konzept, die kurze Dauer der Renovierungsmaßnahmen und die rund drei bis vier Jahre dauernde Übergangszeit bis zur finalen Renovierung. "Wir wollten das Haus schnellstmöglich wieder für Gäste zugänglich machen, bevor wir es in voraussichtlich drei Jahren komplett energetisch kernsanieren", so Nils Deville, Geschäftsführer von stuub.Dass hier etwas Besonderes entstanden ist, erkennt man bereits von Weitem: Unter dem klassischen Schwarzwälder Überbau besitzt die pop-up stuub bierhäusle feldberg einen auffällig pinkfarbenen Sockel. stuub hat es sich mit seinem neuesten Projekt zur Aufgabe gemacht, Tradition und Moderne im Schwarzwald zu verbinden. "Die Trendfarbe Pink steht stellvertretend für den Wandel in eine neue, ganz authentische und dabei moderne Sicht auf den Schwarzwald", sagt Nils Deville.Die Kombination aus Tradition und Moderne setzt sich auch im Inneren fort: Neben neu angeschafften Designmöbeln von Vitra, aber auch exklusiven Anfertigungen von lokalen Schreinerbetrieben, wurden im ersten Pop-up-Schwarzwald-Hotel viele Elemente und Accessoires erhalten, die charakteristisch für das ehemalige Bierhäusle waren und sind. Entstanden ist so ein Mix aus Alt und Neu, der inspiriert und Ansätze liefert, den Schwarzwald neu zu interpretieren.Für ein zeitgemäßes Übernachtungserlebnis vereint stuub digitale Infrastruktur mit Nachhaltigkeit und einem regionalen Bezug. stuub-Apartments sind Start- und Endpunkte für authentische Schwarzwald-Abenteuer in moderner Atmosphäre."Bereits mit der Gestaltung der Fassade wollten wir zeigen, dass wir zum einen etwas Neues schaffen wollen und auch Gäste für die Region begeistern möchten, die bislang vielleicht nicht zuerst an den Schwarzwald als Urlaubsdestination gedacht haben", so Deville. "Gleichzeitig leben und schätzen wir die Kultur in der Region und haben Wert darauf gelegt, das, was das Bierhäusle über Jahre ausgemacht hat, zu erhalten."Das ehemalige Landhotel mit 15 Zimmern und Apartments wurde speziell für die Bedürfnisse von Familien und Paaren sowie Besuchern entwickelt, die den Schwarzwald ganz neu erleben wollen. Im Erdgeschoss eröffnet ein Restaurant, betrieben von einem ortsansässigen Gastronomen, und für Familien mit Kindern wird der hauseigene Spielplatz im Sommer erweitert.

Dieser Text erschien zuerst auf www.ahgz.de.