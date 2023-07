Algarve Guide

So sehen die Entwicklungspläne für das neue Hard Rock Hotel in Portimāo aus.

Hard Rock International plant die Eröffnung eines Hotels an der portugiesischen Algarve. Das neue Projekt wird in der Nähe von Praia do Vau, Portimāo liegen. Es ist das erste Projekt der Hotelkette in Portugal.

Für das Projekt, welches in Partnerschaft mit Mercan Properties entwickelt wurde, sind eine Reihe von Einrichtungen geplant. Neben 275 Zimmern un