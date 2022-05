Six Senses Laamu

Im Six Senses Laamu auf den Malediven finden sich 97 Villen.

Nun ist das Six Senses Laamu auf den Malediven für seine Angebote und seinen Fokus auf Nachhaltigkeit auch ausgezeichnet worden. Tripadvisor küret das Six Senses Laamu zum besten Hotel in Asien. Dabei wurden die Bewertungen von Kunden und Gästen berück