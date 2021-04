Die neun Hotelketten kamen auf Initiative des sehr umtriebigen Dorint-Chefs Dirk Iserlohe zusammen. Iserlohe kämpft seit einem Jahr leidenschaftlich um den Status der Hotelbranche in der Politik.

Staatshilfe fließt nicht und das Eigenkapital ist aufgezehrt: Neun mittelgroße Hotelketten richten gemeinsam einen dramatischen Notruf an die Politik. Maritim muss sich, wie bereits berichtet, von mehreren Standorten trennen.

Achat, Althoff, Centro Hotel Group, Georgeous Smiling Hotels, Dorint, Dormero, H-Hotels, Lindner, Leonardo: Gleich neun familiengeführte mittelgroße Hotelketten warnen in einer gemeinsamen Bundespressekonferenz eindringlich vor einem bevorstehenden Zusammenbruch der Hotelbranche, wenn sich die Politik nicht sofort zu Hilfen durchringe. Die Chefinnen und Chefs der Ketten berichteten teils den Tränen nahe von der wirtschaftlich desaströsen Situation ihrer Unternehmen. "Wir stehen vor den Trümmern unserer Existenz", sagt etwa Manuela Halm von den Dormero-Hotels: "Wenn jetzt nicht schnell etwas passiert, wird unser Lebenstraum – und das ist der Aufbau dieser Kette – platzen."Im Fokus der Konferenz stand die ungleiche Behandlung von Einzelhotels und mittelgroßen Ketten bei den staatlichen Entschädigungszahlungen. Die sogenannten "Nicht-KMUs", die als Verbundunternehmen agieren, "erhalten keine gerechte Entschädigung", sagte Dirk Iserlohe, Chef der Dorint-Gruppe, die knapp 60 Häuser betreibt. Insgesamt stünden die vertretenen neun Ketten für etwa 300 Einzel- und Verbundunternehmen, bei denen 210.000 Menschen beschäftigt seien.Während individuelle Hotels oder kleinere Ketten vom Staat bis zu 90 Prozent ihrer Kosten ersetzt bekämen, gelte dies für Verbünde mit mehr als 250 Mitarbeitern nicht. Zum einen würden auch die Verbünde wie ein Einzelbetrieb behandelt, zum anderen sei die Beihilfe auf einen Betrag von zwölf Milllionen Euro limitiert. Damit kämen die Ketten jedoch bei weitem nicht auf den Betrag, der nötig wäre, "um auch nur annähernd unsere Kosten ausgleichen zu können", sagt Iserlohe.Die CEOs der Hotelketten berichteten von Umsatzverlusten zwischen 45 und 65 Prozent im Jahre 2020. Für 2021 könne die Lage sogar noch schlimmer ausfallen, falls die Hotels nicht bald wieder touristische Gäste empfangen dürften. Die durchschnittliche Belegung habe im vergangenen Jahr 50 bis 60 Prozent des Wertes von 2019 betragen, die durchschnittliche Zimmerrate sei um 40 Prozent gefallen.Dass es nach der Pandemie zu einem schnellen Wiederaufschwung komme, diese Aussage wollte Iserlohe nicht als Entschuldigung gelten lassen. "Anders als in der Automobil- oder in anderen Industrien lässt sich bei uns nichts nachholen – das Bett, das einmal nicht belegt wurde, ist verbrannt", sagte Iserlohe.Dabei gehe es nicht darum, Ersatz für entgangene Umsätze oder gar Gewinne zu fordern, betont Dirk Iserlohe. "Wir wollen lediglich die Kosten entschädigt haben, die uns entstanden sind – mehr nicht." Er erinnert an den Altmaier-Satz, dass wegen Corona kein einziges gesundes Unternehmen in Insolvenz gehen sollte. Bis heute hätten viele Betriebe jedoch nicht einmal die November- oder Dezemberhilfen vollständig erhalten. "Wenn die Politik jedoch von uns ein Sonderopfer verlangt, dann muss sie dieses entschädigen."Zudem betonten die Hoteliers, dass es sich bei den Entschädigungen im rechtlichen Sinne gar nicht um Beihilfen handele. Das habe auch die EU-Kommission bereits klargemacht. Entsprechende Verweise deutscher Politiker auf die strengen EU-Beihilfe-Regelungen seien daher fehl am Platz.Allein bei Dorint komme trotz erweiterter November- und Dezemberhilfe bereits jetzt eine Unterdeckung von 30 Mio. Euro zusammen. Die auf zwölf Milionen Euro limitierte Staatshilfe lasse diesen Betrag immer weiter anwachsen. Damit könnten die Hotelketten ihre Kosten – vor allem die Pachten und Mieten – jedoch nicht mehr stemmen.Private Kredite seien keine Lösung. "Banken benehmen sich so, als gäbe es keine Krise", sagt Alexander Fitz, Geschäftsführer der H-Hotels. Sie forderten extrem hohe Zinsen und Sicherheiten. Müssten solche Zinsen gezahlt werden, fehle den Hotels in den kommenden Jahren das Geld für die nötigen Investitionen in ihre Häuser.Damit könne der deutsche Mittelstand zum billigen Futter für US-amerikanische oder chinesische Großkonzerne werden. "Gewöhnen Sie sich schon mal dran, dass in Konferenzen wie dieser bald englisch oder Mandarin gesprochen wird", sagte Otto Lindner, Chef der Lindner-Hotels, ironisch.Zugleich bestehe die Gefahr, dass der sowieso schon bestehende Fachkräftemangel sich verschärfe. Viele der Hotelmitarbeiter, die sich seit vielen Monaten in Kurzarbeit befänden, seien unzufrieden und schauten sich auf dem Arbeitsmarkt nach neuen Möglichkeiten um.Politischer Zuspruch für die Branche kam bei der Konferenz von der FDP. Deren Vize-Bundesvorsitzender Wolfgang Kubicki betonte die Pflicht zur staatlichen Entschädigung für die touristischen Betriebe. "Als FDP werden wir alles tun, um der Gleichberechtigung zum Durchbruch zu verhelfen."Die einfachste Lösung, um das Problem schnell zu lösen, ist nach Iserlohes Worten eine kleine Änderung im deutschen Infektionsschutzgesetz. Dort müsse ein Beschluss vom vergangenen Jahr rückgängig gemacht werden, der vorsieht, dass Beherbergungsverbote als "Pandemie-Bekämpfung" eingeordnet würden. Tatsächlich handele sich bei solchen Verboten jedoch um eine Verhütungsmaßnahme. In diesem Fall aber hätten die Hoteliers dem Gesetz zufolge automatisch das Recht auf vollständige Entschädigung ihrer Kosten.Dass es sich dabei nicht um Riesensummen handele, machte der Dorint-Chef ebenfalls deutlich. Insgesamt sei mit zusätzlichen Kosten von 3,35 Mrd. Euro zu rechnen. Das bedeute einen Betrag von umgerechnet lediglich 45 Euro auf jeden Bundesbürger. "Das sollte uns die Branche wert sein", sagt Iserlohe.Könnten sich die Politiker nicht zu einer entsprechenden Änderung des Infektionschutzgesetzes durchringen, müsse zumindest die auf zwölf Millionen Euro pro Betrieb beschlossene Limitierung bei den Hilfszahlungen gestrichen werden. "Damit kommen die Ketten bei weitem nicht hin." Zudem müsse die November- und Dezemberhilfe auf 2021 erweitert werden.