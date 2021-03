Hotels sollten bei entsprechenden Zahlen laut DRV auch in Deutschland öffnen können.

Nach dem Ende der Reisewarnung für die Balearen, werden Rufe für Deutschland laut. Der Deutsche Reiseverband (DRV) fordert die Öffnung von Hotels hierzulande, sofern dies die Inzidenzen zulassen.

"Wir freuen uns sehr, dass jetzt der guten Entwicklung auf Mallorca und den anderen Inseln Rechnung getragen wurde und die Reisewarnung aufgehoben wurde. Das ist folgerichtig", sagt der DRV-Präsident, Norbert Fiebig, einem Vorabbericht der Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagausgaben) zufolge. "Wir plädieren dafür, dass es überall dort, wo es die Infektionszahlen oder Möglichkeiten zulassen, auch Öffnungen geben sollte – auch in Deutschland."