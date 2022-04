Mit dem Sandals Regency La Toc eröffnete Sandals vor knapp 30 Jahren eine erste Anlage auf St. Lucia.

Die Hotelkette betreibt drei Häuser und einen Golfplatz auf St. Lucia. Jetzt stehen ehrgeizige Ausbaupläne an. Ein Großprojekt ist darunter.

Die Pläne zur Neugestaltung der Anlage sollen im kommenden Jahr umgesetzt werden. Dann bestehen die Sandals Hotels 40 Jahre und die Marke ist 30 Jahre auf St. Lucia vertreten.

Die Vorhaben im einzelnen:

Das Sandals Halcyon Beach Resort wird im Februar 2023 um 25 zusätzliche Zimmer erweitert. Dazu gehören 20 zweistöckige Villa-Zimmer in Strandnähe mit großen Balkonen und fünf sogenannten Rondoval-Suiten. Dabei handelt es sich um die charakteristische Sandals-Zimmerkategorie mit hohen kegelförmigen Decken, großen Bädern und privaten Wasserelementen.

Für das Sandals Regency La Toc steht eine noch größere Erweiterung an: Erstmals wird es bei Sandals ein Resort im Resort geben. 20 neue Rondoval-Suiten, davon sieben mit einer offenen Dachterrasse, werden zu einem Village zusammengefasst und sollen den Gästen höchsten Komfort bieten. Sie grenzen an den Golfplatz Sandals St. Lucia Golf & Country Club at Cap Estate und verfügen jeweils über einen eigenen Golfwagen. In einer späteren Bauphase werde zusätzliche Spa-Einrichtungen, neue Suiten-Kategorien und neue Golfangebote hinzukommen.



Die Idee hinter den Ausbauplänen: Sandals sieht sich bei der Entwicklung von Suiten führend und will den Vorsprung ausbauen, sagt Adam Stewart, Executive Chairman.

Sandals geht davon aus, dass mit den Bauvorhaben mehr als 350 Arbeitsplätze im Baugewerbe und bei den Handwerkern in der Region geschaffen werden. Es entstehen außerdem etwa 120 Butler-Stellen. Sie werden von der Guild of Professional English Butlers ausgebildet.

Neben den zwei genannten Hotels betreibt Sandals das Hotel Grande St. Lucian, das auf einer Halbinsel liegt. Sandals-Gäste können dabei jeweils die Services der anderen Häuser und einen kostenfreien Transfer zwischen den Anlagen nutzen.



