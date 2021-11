Neuer Auftritt: Das Holiday Inn City Centre in Belfast.

Der Wettbewerb auf dem Hotelmarkt ist groß. Um hier mithalten zu können, setzen die zur Interconti-Gruppe gehörenden Ketten Holiday Inn und Holiday Inn Express auf einen modernisierten Markenauftritt.

Flaggschiff: Das neue Hoilday Inn Express Düsseldorf Hauptbahnhof

Holiday Inn und Holiday Inn Express zählen zu den bekanntesten Hotelmarken innerhalb des Portfolios der IHG Hotels & Resorts. Weltweit gibt es mehr als 4200 Häuser der beiden Marken, in Europa allein sind es über 560. Im Rahmen des laufenden Modernisierungsprogramms haben sich über 90 Prozent des bestehenden europäischen Portfolios der Holiday-Inn-Markenfamilie nun zur Umgestaltung ihrer Hotels verpflichtet oder diese bereits abgeschlossen. Man wolle so Essentials Collection-Portfolio neu beleben, heißt es von Seiten der Interconti-Gruppe.Im Zentrum des Modernisierungsprogramms stehen sowohl die Gästezimmer als auch die Gemeinschaftsbereiche. So wurde unter anderem das traditionelle Format der Hotellobby aufgelöst. In neuen Raumkonzept sind die Übergänge von Rezeption, Restaurant, Bar, Lounge sowie dem Business Center eher fließend. Die Holiday Inn Open Lobby stelle so laut IHG eine praktische Alternative zum Arbeiten im Hotelzimmer, einem Büro oder zu Hause dar. Auch gastronomischen Einrichtungen des Hotels befinden sich in der Open Lobby, so dass Kaffeebesprechungen und Arbeitsessen mit minimalem Aufwand arrangiert werden können und die Gäste einen erfrischenden Tapetenwechsel in ihrer täglichen Routine genießen können, erläutert IHG das neue Konzept.Der Schwerpunkt der Modernisierung liegt jedoch auf den Gästezimmern. Dort setzt der Hotelbetreiber auf das "Next Generation"-Design, das in allen neu eröffneten Hotels umgesetzt und in zwei Dritteln der bestehenden Hotels eingeführt wurde. Die neu gestalteten Zimmer zeichnen sich laut IHG durch einen flexiblen Arbeitsbereich, ergonomisch geformte Stühle, genügend USB-Anschlüsse und Steckdosen, hochwertigere Bettwäsche und ein Smart TV aus, der es den Gästen ermöglicht, Medien von einem persönlichen Gerät zu streamen.Neues Flaggschiff der Marke im "Next Generation"-Design ist dabei das frisch eröffnete Holiday Inn Express in Düsseldorf. Das in Zusammenarbeit mit Primestar eröffnete Holiday Inn Express Düsseldorf am örtlichen Hauptbahnhof. Das Hotel verfügt über 455 Gästezimmer und ist damit das bisher größte Holiday Inn Express Hotel in Europa.