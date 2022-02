Westerhof/Günter Standl

E-Mobiltät liegt im Trend: Mittlerweile listet die Emobil-Website ein relativ dichtes Netz an Unterkünften mit Ladestationen in den Alpen wie hier der Westerhof am Tegernsee.

Es gibt immer mehr Hotels in den Alpen mit Ladestationen für Elektroautos. Doch das ist nicht die einzige Neuigkeit beim Portal Emobil Hotels, das entsprechende Unterkünfte listet. Nun gibt es auch einen Info-Service, der sich generell der E-Mobilität widmet.#/