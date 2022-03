JW Marriott

Das künftige JW Marriott Frankfurt (im Hintergrund) wurde zuletzt als Jumeirah Hotel betrieben.

Deutschlands erstes JW Marriott geht am 1. April an den Start. Noch hat das markante Hochhaus in Frankfurts City nicht den für JW Marriott üblichen Standard. Das Hochhaus im Frankfurter "Palais Quartier" firmierte seit 2011 als Jumeirah Hotel und wird vom