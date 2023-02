Robot8A, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Das Bundesland Bayern – hier Mittenwald – will von Anfang an verhindern, dass Gemeinden Bettensteuern für ihre Gäste einführen.

Bislang ist der Freistaat das einzige Bundesland, in dem keine einzige Gemeinde die sogenannte Kulturabgabe erhebt. Damit dies so bleibt und die Stadt München nicht hereinpfuscht, will die CSU/FW-Regierung die Matratzenmaut grundsätzlich verbieten lassen.