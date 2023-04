IHG Hotels & Resorts

Das Intercontinental Rome Ambasciatori Palace.

IHG Hotels & Resorts wird diesen Mai das neue Intercontinental Rome Ambasciatori Palace eröffnen.

Das Hotel mit 160 Zimmern befindet sich in einem Gebäude im Neorenaissance-Stil aus dem Jahr 1900 im Zentrum von Rom, an der berühmten Via V