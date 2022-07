Übernachtung gefällig? Das geht auf einfach auf einem Podest unter freiem Himmel.

Die Schweizer Riklin-Brüder haben mit dem "Null-Stern"-Hotel ein Konzept aus Hotellerie, Kunst und Klimaschutz entwickelt. Doch die Übernachtung in einem Doppelbett im Freien ist nicht wirklich billig.

Keine Wände, kein Dach und trotzdem ein absoluter Trend – zumindest in der Schweiz. Im aktuellen Sommer sind die Zero Real Estate Suiten unter dem Motto "Null Stern – the only star is you" zum ersten Mal in der Westschweiz, in der malerischen Region Saillon im Wallis, buchbar. Es sollen bereits Tausende von Buchungen eingegangen sein, so "Euro News Travel".

Die Schweizer Riklin-Brüder (Frank und Patrik) haben eine "anti-idyllische" Version ihres Null-Sterne-Hotelkonzepts lanciert, bei dem die Gäste ein Doppelbett auf einer Plattform ohne Wände oder Decke haben, die sich am Straßenrand neben einer Tankstelle im südlichen Kanton Wallis im Dorf Saillon befindet. Weitere "Gästezimmer" befinden sich in den Alpen. Das Konzept wurde gemeinsam mit dem Hotelier Daniel Charbonnier entwickelt. Das Ziel dieses neuen Konzepts ist, dass die Gäste über den Klimawandel und die Krisen in der Welt nachdenken sollen.

Die Zimmer mit Butler-Service für Getränke und Frühstück stehen vom 1. Juli bis 18. September zur Verfügung. Der Preis für eine nicht wirklich perfekte Nachtruhe liegt bei 322 Euro.