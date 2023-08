Zahlreiche Verbände und Politiker kritisieren die Wiederanhebung des Mehrwertsteuersatzes im Hotel- und Gaststättenbetrieb. ASR-Chefin Anke Budde merkt an: "Die betroffenen Betriebe sind noch lange nicht aus dem Gröbsten heraus."

Mehr dazu

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) argumentiert hingegen, dass eine Erhöhung zum Jahreswechsel zur Unzeit käme, "weil dadurch die Inflation weiter angeheizt werden würde".

In der Gastronomie soll zum 1. Januar 2024 die Mehrwertsteuer von sieben auf 19 Prozent steigen. Zuvor wurde die Mehrwertsteuer pandemiebedingt gesenkt.Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hatte zuvor davor gewarnt, dass viele Restaurants und Hotels aufgrund der Wiedereinführung des höheren Satzes in die Insolvenz schlittern könnten. Aus einer Dehoga-Studie geht hervor, dass bundesweit etwa 12.000 Betriebe schließen müssten. Die

Die ASR ergreift Partei für die Gastronomie

Mehr dazu

Mehr dazu ASR zur Inflationsprämie Fehlende Unterstützung für Solo-Selbstständige

Jetzt äußert sich auch die Allianz selbständiger Reiseunternehmen (ASR) zum Vorhaben der Bundesregierung. Die Stoßrichtung des Verbands ist klar. Er ergreift unmissverständlich Partei für die Gastronomie- und Hotelbetriebe."Die betroffenen Betriebe sind noch lange nicht aus dem Gröbsten heraus. Wir taumeln quasi von einer Wirtschaftskrise in die nächste. Durch die Anhebung des Mehrwertsteuersatzes auf die ohnehin durch die Inflation merklich gestiegenen Lebensmittelpreise könnten sich viele einen Restaurantbesuch nicht mehr erlauben. Daher plädieren wir dafür, den verminderten Satz zu verlängern beziehungsweise am besten gleich beizubehalten", so ASR-Chefin Anke Budde.

ASR-Vize Winfried Schulze betont, dass die betroffenen Betriebe das Vor-Corona-Niveau 2019 noch nicht erreicht hätten. Ihnen bleibe angesichts von hohen Energiekosten und anhaltender Inflation oftmals nur, die Mehrkosten an Gäste weiterzugeben, doch auch deren Geduld sei aber irgendwann erschöpft.

"Viele Menschen verkneifen sich den Gang ins Restaurant bereits jetzt. Eine Erhöhung des Steuersatzes wird die Preisschraube weiter anheizen und den Lokalbesuch zunehmend zum Luxus machen. Dies hat auch eine negative Wirkung auf die gesamte Reisebranche. Schließlich möchten die Menschen nicht einfach nur verreisen, sie möchten sich auch vor Ort gut versorgt sehen. Der Restaurantbesuch gehört für viele einfach dazu – ein für den Hotelier finanzierbares Frühstücksbuffet natürlich ebenso", so Schulze.

Christian Lindner verweist auf Steuerschätzung

Mehr dazu

Mehr dazu Tourismusjobs ASR-Schulinitiative trägt erste Früchte

Bundesfinanzminister Christian Lindner koppelt die geplante Mehrwertsteueranhebung an den Ausgang der Steuerschätzung im kommenden November. Ein Sprecher des Ministers erklärte gegenüber der "Rheinischen Post": "Im Zuge der parlamentarischen Beratungen zum Bundeshaushalt 2024 wird die Frage einer möglichen Fortsetzung der Reduzierung im Lichte der November-Steuerschätzung zu bewerten sein."Die tourismuspolitische Sprechern in der CDU-Bundestagsfraktion, Anja Karliczek, unterstützt hingegen die Forderung des Dehoga und der ASR. "Eine erhebliche Verteuerung des Essens würde viele Gäste vor einem Gang ins Restaurant abschrecken. Weitere Schließungen im ohnehin schon ausgedünnten Gastronomieangebot wären die Konsequenz", so Karliczek.

Aiwanger mit offenen Worten

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger reagierte ebenfalls mit sehr deutlichen Worten. Im Zusammenhang mit dem Plan der Bundesregierung erklärte er laut der Zeitung "Münchner Merkur": "Das ist unsozial, weil sich viele Geringverdiener das nicht mehr leisten können und treibt viele Gastwirte in den Ruin."Allerdings wies er auf ein weiteres Problem hin. Es sei ungerecht, "dass der nachhaltige Wirt mit Porzellangeschirr dann mit 19 Prozent besteuert wird, der Drive-in, wo das Essen mit Wegwerf-Verpackung beim Autofenster reingereicht wird, nur mit sieben Prozent."