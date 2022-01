Grain London

Luxuriös: Aufgang im Raffles London at The OWO – das Hotel im ehemaligen britischen Kriegsministerium soll Ende 2022 eröffnen.

Noch bremst die Corona-Pandemie in vielen Ländern die Reiselust, das hindert Accor jedoch nicht daran, die Eröffnung mehrerer hundert Hotels im laufenden Jahr anzukündigen. Mehr als 300 Hotels will Europas führender Hotelbetreiber in diesem Jahr in Eur