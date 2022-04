A&O Hostels

Die A&O Hotels und Hostels haben an der Lehrter Straße in Berlin lange genug Miete gezahlt. Nun gehört der Budgetgruppe die Immobilie selbst.

Zahlreiche Hotelbetreiber setzen auf eine Asset-Light-Strategie. Nicht so die Berliner A&O Hotels und Hostels. Das Berliner Unternehmen übernimmt einen weiteren Standort. Zwölf Jahren haben die A&O Hotels und Hostels an ihrem Standort in der Lehrter Stra