Villa d'Este

Majestätisch: Die Villa d'Este direkt am Comer See.

In der Villa d'Este am Comer See hat man hat sich die Eleganz auf die Fahne geschrieben, genauer gesagt, die hauseigene Fahne mit Lilien, Adler und Krone, die am 16. März zur Saisoneröffnung gehisst wird und damit den 150. Geburtstag des Grandhotels markiert.

In der Villa d'Este am Comer See hat man hat sich die Eleganz auf die Fahne geschrieben, genauer gesagt, die hauseigene Fahne mit Lilien, Adler und Krone, die am 16. März zur Saisoneröffnung gehisst wird und damit den 150. Geburtstag des Grandhotels markiert. Da