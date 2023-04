Hapag-Lloyd Cruises

Karl J. Pojer war unter anderem Chef von Robinson und der TUI Hotels & Resorts. 2013 wechselte er zu Hapag-Lloyd Cruises. Mittlerweile ist er CEO der DSR Hotel Holding GmbH, an der DER Touristik 50 Prozent hält.

Die von Karl J. Pojer geführte DSR Hotel Holding, die vor allem Hotels in Deutschland betreibt, wächst in Italien. Sie hat sich dort an der Gesellschaft Mira beteiligt – und zwar mehrheitlich.

Mit einem Anteil von 75 Prozent hat sich die DSR Hotel Holding, eine Tochter der Deutschen Seereederei und seit 2021 Joint-Venture-Partner der DER Tou