Iberostar Gruppe

Finn Ackermann zieht eine positive Bilanz vom vergangenen Jahr und so geht es in diesem Jahr offenbar weiter: "Ich glaube fest daran, dass wir uns in diesem Jahr weiter steigern."

Der Vertriebschef von Iberostar sagt im Interview mit fvw|TravelTalk, welche Pläne die spanische Hotelkette für dieses Jahr hegt und welche Rolle dabei der Reisebüro-Vertrieb spielt. Auch zu Preissteigerungen und möglichen Rabattschlachten äußert er sich.

fvw|TravelTalk: Herr Ackermann, vor einem Jahr um diese Zeit haben noch viele über Omikron geklagt. Das Jahr verlief dann viel positiver als erwartet. Wie blicken Sie nun auf das Jahr 2023?Finn Ackermann: 2022 war wie bei vielen anderen auch bei uns ein Rekordjahr.