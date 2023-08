Nachhaltigkeitsexperte Harald Zeiss äußert sich im Interview über den Stand in der Hotellerie. Er ist auch Mitglied in der Jury des neuen Sustainability Award von Iberostar für Veranstalter und Reisebüros.



fvw|TravelTalk: Nachhaltigkeit hat in der Hotellerie viele Dimensionen. In welchen Bereichen von der Energieeinsparung bis zum Kampf gegen Lebensmittelverschwendung sehen Sie die größten Fortschritte?

Harald Zeiss: In der Hotellerie wurden große Fortschritte in Bezug auf Nachhaltigkeit erzielt, wie zum Beispiel beim Energiesparen mit LED-Beleuchtung und intelligenter Gebäudeleittechnik, bei der Wassereinsparung durch wassersparende Armaturen und verbesserte Bewässerungssysteme sowie im Abfallmanagement und Recycling. Zudem engagieren sich Hotels vermehrt in sozialen Projekten und unterstützen lokale Gemeinschaften, was zeigt, dass in vielen Bereichen Fortschritte gemacht werden, um die Umwelt zu schützen.



In welchen Bereichen könnten Hoteliers noch mehr tun?

Hoteliers könnten ihre Bemühungen für Nachhaltigkeit verstärken, indem sie ihre Beschaffungspraktiken überdenken und auf erneuerbare Energien sowie energieeffiziente Geräte setzen. Zudem sollten sie ihre Gäste stärker für Umweltthemen sensibilisieren und enger mit der lokalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, etwa durch Bildungsprojekte und Naturschutzprogramme. Es wäre jedoch von großer Bedeutung, dass sich eine größere Anzahl von Hotels dem Nachhaltigkeitsgedanken anschließt, da bisher nur wenige sich wirklich engagieren, während sich die Mehrheit auf oberflächliche Maßnahmen wie das "Handtuch mehrmals verwenden"-Schild im Bad beschränkt.



Welche Destinationen sind aus Ihrer Sicht Vorreiter, bei denen sich andere Dinge abschauen könnten?

Das ist sehr schwer zu beantworten, vor allem aus der Sicht der Hotellerie, denn hier würden wir vor allem auf rechtliche Vorgaben schauen. Länder, von denen man in Bezug auf Nachhaltigkeit in den letzten Jahren viel gehört hat, sind unter anderen Costa Rica, Schweden, Slowenien und Neuseeland. Alle verfolgen zwar unterschiedliche Nachhaltigkeitskonzepte, aber alle haben das gleiche Ziel: Unsere Umwelt zu schützen und Kulturen und die lokale Bevölkerung zu achten.



Wie wichtig ist es, dass das Thema Nachhaltigkeit von der Unternehmensspitze getrieben wird?

Ich denke, wenn die Themen "top down" getrieben werden, hat das viele Vorteile. Zum einen kann die strategische Ausrichtung des Unternehmens direkt daran ausgerichtet werden und die notwendigen Ressourcen entsprechend zur Verfügung stellen. Außerdem geht es deutlich schneller, denn Organisationen sind in der Regel darauf abgestellt, dass Vorgaben von oben nach unten zeitnah umgesetzt werden.

Der Bottom-up-Ansatz benötigt hingegen mehr Zeit, hat aber den entscheidenden Vorteil, dass die Mitarbeiter durch die Einbindung einen viel stärkeren Bezug zum Thema bekommen und auch mehr Engagement bei der Umsetzung zeigen werden. Ich denke, hier passt das afrikanische Sprichwort: "Wenn du schnell gehen willst, gehe allein. Wenn du weit gehen willst, gehe gemeinsam."