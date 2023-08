Wyndham Hotels & Resortsm

Das Wyndham Grand Krakow Old Town.

Wyndham Hotels & Resorts gab am 29. August die Eröffnung des Wyndham Grand Krakow Old Town mit 60 Zimmern bekannt, dem ersten Wyndham Grand in Polen.

Das Hotel, das von der Dobry Hotel Group, betrieben wird, befindet sich in einem historischen Stadthaus mitten im Herzen der Krakauer Altstadt –