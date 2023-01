Das Hotel Anda Barut Collection.

Barut Hotels befindet sich auf Expansionskurs. Im kommenden Jahr öffnet ein neues Hotel seine Pforten.

Die Eröffnung des 5-Sterne-Hotels steht an.

Ein Zimmer im Hotel Anda Barut Collection.

Barut Hotels setzen ihre Investitionen in Didim fort, einer Stadt an der türkischen Ägäis-Küste. So wird beispielsweise im Jahr 2024 das neue Hotel Anda Barut Collection eröffnet. Das 5-Sterne-Hotel wird sich in einer 147 Hektar großen privaten Bucht befinden. Das Konzept orientiert sich wie gewohnt an der Barut Collection.Wie bei allen Hotelinvestitionen wird Barut Hotels auch bei ihrer neuen Investition Anda Barut Collection großflächige Grünflächen und große Gärten anlegen. Die Anda Barut Collection wird auch die Möglichkeit bieten, die internationalen Flughäfen von Izmir und Bodrum sowie viele historische Stätten in kurzer Zeit zu erreichen.Barut Hotels zeichnet sich auch durch den Nachhaltigkeitsansatz aus. Das Luxushotel Lara Barut Collection wurde zuletzt mit dem Nachhaltigkeitszertifikat des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ausgezeichnet