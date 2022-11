Ukrainische Kriegsflüchtlinge in Bulgarien, die in privaten Hotels am Schwarzen Meer untergebracht sind, werden den Winter dort verbringen können.

Ukrainische Kriegsflüchtlinge in Bulgarien, die in privaten Hotels am Schwarzen Meer untergebracht sind, werden den Winter dort verbringen können. Eine kürzlich geplante Verlegung von etwa 11.000 Geflüchteten in staatliche Ferienheime in entlegenen Reg