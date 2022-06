IHG Hotels & Resorts

Das Voco Venice Mestre - The Quid verfügt über 128 Gästezimmer.

IHG Hotels & Resorts mit der Marke Voco und Four Seasons Hotels and Resorts ergänzen das Hotel-Angebot der Lagunenstadt. Four Seasons will das Hotel Danieli umbauen und damit das Top-Segment ansprechen. IHG Hotels & Resorts hat in Venedig ihr zweites Ha