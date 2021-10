Die Stimmung im Gastgewerbe hellt sich auf.

Das Gastgewerbe schätzt seine Geschäftslage langsam wieder auf Durchschnittsniveau ein, ergibt eine Umfrage des Ifo-Instituts.

Die Werte zum Ifo-Geschäftsklimaindex halten sich im positiven Bereich.

Bedeutet: Der Saldo-Wert zum Geschäftsklima liegt für das Gastgewerbe im Oktober bei 8,57. Das ist der beste Wert seit Krisenbeginn und zugleich nahe dem langjährigen Monatsdurchschnittswert (seit 2005) von 8,75. Für die deutsche Gesamtwirtschaft liegt dieser Wert bei rund 12,2. Dabei gibt es eine kleine Differenz zwischen Hoteliers und Gastronomen. Beherbergungsbetriebe bewerten sowohl ihre aktuelle Lage wie auch die geschäftlichen Erwartungen jeweils mit einer leichten Mehrheit positiv.

Die Betreiber von Restaurants beurteilen dagegen die momentane wirtschaftliche Lage mehrheitlich negativ, dafür schauen bei der Frage nach den Erwartungen deutlich mehr positiv in die Zukunft.



In der deutschen Gesamtwirtschaft hat sich die Stimmung dagegen weiter eingetrübt, und zwar den vierten Monat in Folge. Insbesondere die Erwartungen für die kommenden sechs Monaten sind immer mehr von Skepsis geprägt.

Auch die aktuelle Lage schätzen die Unternehmen weniger gut ein. Lieferprobleme machen den Firmen zu schaffen. Sand im Getriebe der deutschen Wirtschaft hemmt die Erholung, meldet das Ifo-Institut, das monatlich mehr als 9.000 Unternehmen zur Einschätzung ihrer wirtschaftlichen Lage befragt. So funktioniert die Ifo-Konjunktur-Umfrage Das Ifo Institut befragt monatlich rund 9.000 Unternehmen unter anderem zu ihrer Selbsteinschätzung der Geschäftslage – sowohl zur aktuellen Situation wie auch Erwartungen für die nahe Zukunft (sechs Monate). Dabei kommt ein Saldenmodell zum Einsatz. Die Befragten haben zu jedem Aspekt drei Antwortmöglichkeiten: positiv, neutral und negativ. Die Antworten werden gegengerechnet. So ergeben sich theoretisch Werte von –100 (alle Befragten äußern sich negativ) bis 100 (alle Befragten antworten positiv).



