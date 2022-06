Rolf Westermann

Eröffnete den IHA-Kongress: Otto Lindner.

Der Vorsitzende des Hotelverbands Deutschlands IHA, Otto Lindner, blickt mit Sorge auf die Entwicklung der Corona-Lage in den nächsten Monaten und warnt vor Einschränkungen in der Hotellerie. "Es ist nicht vorbei", sagte Lindner am Donnerstag vor rund 250 Teiln