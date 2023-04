Annette Riedl

Gekürt zum Hotelier des Jahres 2023 wurde Korbinian Kohler.

Die Auszeichnung "Hotelier des Jahres" der ahgz Allgemeine Hotel- und Gastronomie Zeitung (dfv Mediengruppe) ist eine der renommiertesten und höchsten Ehrungen in der Hotellerie. In diesem Jahr geht der Preis an den bayerischen Unternehmer Korbinian Kohler, Inhaber und kreativer Kopf des Bachmair-Kosmos am Tegernsee.

Das hat eine hochkarätig besetzte Fach-Jury entschieden. Die Laudatio hielt der frühere Bundespräsident Christian Wulff. Mit dem S