Hilton

So sieht das Hilton Dubai Palm Jumeirah aus.

Hilton befindet sich im Nahen Osten auf Expansionskurs. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Golf-Staaten. Im Vorfeld zum Future Hospitality Summit 2022 kündigt Hilton an, dass es seine Präsenz im Nahen Osten in den nächsten drei bis fünf Jahren in e