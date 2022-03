Motel One

Verlust verringert: Motel One – hier das Hotel am Hauptbahnhof in Stuttgart – schloss dank der Corona-Hilfen 2021 besser als 2020 ab.

Die Hotelgruppe Motel One hat im abgelaufenen Geschäftsjahr nur noch einen relativ geringen Verlust von 7,6 Mio. Euro gemacht. Dazu trugen Corona-Hilfen in Höhe von knapp 97 Mio. Euro bei. 2020 war der Verlust noch rund zehnmal so hoch ausgefallen