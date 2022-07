Barceló Conil Playa Andalusien

Ab sofort vermarkten sich die beiden Hotelunternehmen gegenseitig. Über die Vertriebskanäle sind jeweils auch die Häuser der anderen Gruppe buchbar.

Die Kölner Dorint-Gruppe mit 64 Hotels geht eine Distributionsallianz mit dem in Spanien ansässigen Hotelkonzern Barceló ein (130 Häuser).Wie das Kölner Unternehmen mitteilt, können über die Barceló-Homepage und andere Distributionskanäle ab sofort die Dorint-Häuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz gebucht werden.Umgekehrt seien die Hotels von Barceló zum Beispiel in Spanien, Tunesien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Mexiko und der Dominikanischen Republik über die Dorint-Webseite und andere Vertriebskanäle zu reservieren.Die Vereinbarung bezieht sich jeweils auf das höherwertige Segment. "Das ist eine bisher einzigartige Kooperation von First-Class-Hotels in der europäischen Hotellerie auf Augenhöhe", sagt Dorint-Aufsichtsratschef Dirk Iserlohe, "und das besonders in diesen unruhigen und wirtschaftlich schwierigen Zeiten."Die beiden Hotelgesellschaften seien "perfekte Partner, da es sich auf beiden Seiten um Full-Service-Hotels handelt", wirbt Iserlohe. Dieser hatte sich mit der Idee zu einer solchen Allianz im Sommer des vergangenen Jahres mit Raúl Gonzáles, dem Chef von Barceló, getroffen. "Per Handschlag" habe man die Kooperation der beiden Ketten besiegelt.Inzwischen sei die Vereinbarung für die Marketing-Kooperation aber auch schriftlich unterzeichnet, und die Teams auf beiden Seiten hätten alle gegenseitigen Distributionskanäle entsprechend ergänzt und getestet. Dorint-Gäste könnten damit Ziele in 24 Ländern weltweit buchen und die Barceló-Kunden zusätzlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz."Die gegenseitige Vermarktung wird den Hotels aus dem Stand viele neue Gäste auf beiden Seiten bescheren und macht es beiden Gesellschaften möglich, ihre Netzwerke in Europa weiter auszubauen und neue Märkte zu erschließen", sagt Dorint-Chef Jörg T. Böckeler.