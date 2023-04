Die spanische Hotelgruppe will Nachhaltigkeitsprojekte von Veranstaltern und Reisebüros mit einem neuen Preis auszeichnen. Den Gewinnern winken Marketingzuschüsse und die Teilnahme an einer exklusiven Reise.

Die Grupo Iberostar, die mehr als 100 Hotels in 16 Ländern betreibt, gilt als einer der Vorreiter bei der Nachhaltigkeit. In dem jetzt vorgelegten Jahresbericht werden detailliert die Ziele und die bisher erreichten Ergebnisse in einzelnen Feldern wie Abfallvermeidung, CO-Neutralität, Schutz der Ökosysteme in der Nähe der Hotels oder die Verwendung von Fisch und Meeresfrüchten aus einem verantwortungsvollen Fang dargestellt.Nun will das Familienunternehmen aus Mallorca in den beiden Kategorien Veranstalter und Reisebüro Unternehmen aus dem D/A/CH-Raum für deren eigenes Engagement auszeichnen. "Wir setzen uns nicht nur selbst hohe Standards, sondern wollen auch unsere Partner ermutigen und inspirieren, Verantwortung zu übernehmen. Es gibt so viele großartige Initiativen, denen wir auf diesem Weg Visibilität verschaffen wollen", sagt Vertriebsdirektor Finn Ackermann.Der Gewinner im Bereich Veranstalter erhält ein Budget für gemeinsame Marketingaktivitäten von 50.000 Euro. Der Gewinner im Bereich Reisebüro bekommt ein Marketingbudget von 10.000 Euro. Die drei erstplatzierten Reisebüros können zudem mit zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern kostenfrei an einem exklusiven Fam Trip teilnehmen, bei dem sie mehr über die Nachhaltigkeitsprogramme von Iberostar erfahren.Bis zum 31. Mai 2023 können Reisebüros und -veranstalter unter diesem Link ihre Projekte einreichen, die die verschiedensten Aspekte der Nachhaltigkeit umfassen können. Dabei geht es etwa um Initiativen zur Sensibilisierung der Endkunden für Nachhaltigkeitsprojekte, Kommunikation für nachhaltige Urlaubsreisen, um die Stärkung lokaler Gemeinschaften in den Reisezielen oder eine Zusammenarbeit mit Akteuren im Heimatland bei Initiativen und Innovationen im Bereich der Nachhaltigkeit. Die Kriterien sind auf der Website beschrieben.Vergeben wird der Award von einer Jury, der, Präsident des Branchenverbands BTW,, Professor an der Hochschule Harz,, Vice-Chairman & Chief Sustainability Officer Iberostar, und, Sustainability Office Director Emea, angehören.Die Preise werden auf dem fvw|TravelTalk Kongress verliehen, der vom 20. bis 23. September in Valencia stattfindet. fvw|TravelTalk ist Medienpartner des Iberostar Sustainability Awards.