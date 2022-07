Pixabay

Die Iberostar Group will Küstengebiete und Ozean im Sinne des nachhaltigen Tourismus schützen.

Der Küstenschutz spielt in der Reisebranche eine zunehmend wichtigere Rolle. Die Iberostar Group entwickelt deshalb einen umfassenden Aktionsplan zum Schutz der Gewässer in ihren Destinationen. In der vergangenen Woche hat die Iberostar Group auf der "UN Ocean C